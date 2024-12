PlayStation CEO'su: Oyunları Her Daim Biz Yapacağız, AI Değil

PlayStation’un tepe isimlerinden Hermen Hulst, yapay zekanın (AI) oyun dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu kabul ediyor, ancak oyunların insan dokunuşu ile yapıldığı zaman gerçekten özel olduğunu savunuyor.

PlayStation’un 30. yılıyla beraber bir röportaj veren Hulst, yapay zekanın oyun üretimi sırasındaki zahmetli işleri yapmada başarılı olabileceğini söylediyse de iş oyunun yaratıcı sürecini devralmaya geldiğinde bunun mümkün olamayacağını söyledi. Hulst, oyuncuların hem yapay zeka hem de insan eliyle hazırlanmış, duygulu ve özenli içeriklere ilgi göstereceğini belirtti.

Oyun Sektöründe Azalan Talep Sony'i Üzdü

Sony’nin 2024 yılı hem zaferlerle hem de zorluklarla geçti. 30 yıllık serüveni geride bırakan şirket PlayStation 5’in büyük başarısına rağmen oyun sektörü genelinde azalan talep sebebiyle pek çok kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Ayrıca Concord adındaki oyunun başarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle stüdyoları bile kapandı.

Tabii bu yılın yıldızı Astro Bot olmuştu. Hulst, oyunun aldığı tepkilerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Sony Yeni Şeyler Deniyor

PlayStation markasını daha geniş bir eğlence sektöründe güçlü bir yere oturtmak istiyoruz diyen Hulst, şirketin yalnızca oyun konsolu üstünde çalışmayacağına da vurgu yaptı. Halihazırda yeni nesil oyun deneyimleri araştırılıyor. Hem PlayStation Portal adlı el konsolu da beklenen sonucu verdi, bu da şirketi bulut tabanlı oyun akışı özelliğiyle daha fazla haşır neşir olmaya motive etti.

Sony, oyun dünyasındaki IP’lerini (fikri mülkiyet) daha geniş bir eğlence dünyasına taşımayı hedefliyor. The Last of Us dizisi ve Uncharted filmi gibi başarılı örneklerden sonra, God of War da Amazon Prime’da dizi olarak yerini alacak. Hulst, bu yaklaşımın PlayStation markasını oyunların ötesine taşımayı hedeflediğini söylüyor.