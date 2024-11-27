PlayStation'ın Efsanevi İsmi Sony'den Emekli Oluyor

PlayStation markasının büyümesinde kritik bir rol oynayan Shuhei Yoshida, 31 yıllık Sony kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Emeklilik tarihi olarak 15 Ocak 2025’i belirleyen Yoshida, haberi PlayStation blogunda ve bir podcast yayınında açıkladı.

Yoshida, emekliliğini şu sözlerle doğruladı:

PlayStation ile başından beri birlikteydim ve bu benim şirketteki 31. yılım. 30 yılı geride bıraktığımda, belki de artık yolumu değiştirme zamanı gelmiştir diye düşündüm. PlayStation’ın geleceği için oldukça heyecanlıyım. PS5’i ve bu platformda çıkan oyunları seviyorum. Şirketin yeni nesil yönetimi son derece yetenekli ve gelecek için umut doluyum.

Kariyeriyle PlayStation'a Yön Veren İsim

Shuhei Yoshida’nın Sony’deki kariyeri 1993 yılında başladı. Kendisi, "PlayStation’ın babası" olarak bilinen Ken Kutaragi’nin ekibine katılan ilk teknik olmayan kişi olarak, PlayStation’ın piyasaya sürülmesi sürecinde önemli bir rol oynadı. Görevi, Japonya’daki yayıncılarla ve geliştiricilerle çalışarak onları PlayStation platformu için oyun yapmaya ikna etmekti.

2008-2019 yılları arasında Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Başkanı olarak görev alan Yoshida, bu süre boyunca PlayStation Studios'un büyük AAA projelerine liderlik etti. 2019’dan itibaren bağımsız oyun geliştiricilerine odaklanan Indies Initiative girişiminin başına geçti ve bu işi "hayalindeki iş" olarak tanımladı.

Shuhei Yoshida, PlayStation’dan ayrılmasına rağmen oyun dünyasından kopmayacağını belirtti. X/Twitter üzerinden bir hayranına verdiği cevapta, sektörde kalmak istediğini dile getirdi.

Yoshida'nın etkisi sadece PlayStation markası için değil, tüm oyun dünyası için unutulmaz bir miras bıraktı.