Oyuncuların Cenneti, Sahiplerinin Cehennemi! Tam 50 Milyon TL Değerinde Oyun Konsoluna El Konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, yurt dışından getirilen ancak kaydı yapılmayan, yani “kaçak” oyun konsolları toplatıldı.

Ekipler risk analizi ve saha çalışması gerçekleştirdi ve şüpheli görülen bir tırı takibe aldı. Bu tırda, yurt dışından kaçak olarak getirilen 3 bin 500 oyun konsolu bulunuyordu.

29 Kasım’da Eyüpsultan’da düzenlenen operasyonla birlikte Gürbulak Sınır Kapısı’ndan ülkeye girdiği tespit edilen tır durduruldu. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

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Tırın taşıdığı 3 bin 500 adet oyun konsolunun yanı sıra dorsede direksiyon setleri ve oyun kontrolcüleri de ele geçirildi. El konulan ürünlerin toplam değeri yaklaşık olarak 50 milyon TL’ye ulaşıyor. Ekipler konsolları emniyete götürdü. Öte yandan gözaltına alınan tır sürücüsü hakkında ise “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan tahkikat başlatıldı.

Şüphelinin sorgulanma işlemleri sürerken, ekipler el koydukları konsol ve yan ürünleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergiledi.