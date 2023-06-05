Apple'dan Radikal Karar: Dilimize Pelesenk Olan "Hey Siri" Komutu Değiştiriliyor!

Apple'ın WWDC 2023 etkinliği geldi çattı ve şirketin neler duyurabileceğine dair birçok sızıntı dolaşıyor. En ilginç söylentilerden biri, Apple'ın "Hey Siri" komutunu sonlandıracağı yönünde.

Şu anda Siri'yi güç düğmesine basılı tutarak ya da "Hey Siri" diyerek etkinleştirebiliyoruz ancak yeni söylenti Apple'ın bunu değiştirebileceğini gösteriyor.

Konu Apple ürünleri olduğunda, söz konusu bir etkinlik yaklaşıyorsa Mark Gurman'dan pek çok sızıntı gündemde yer ediniyor. Apple'ın planlarını önceden açıklamasıyla ünlenen ismin en son iddiasına göre "Hey Siri" komutu aşamalı olarak kaldırılabilir.

"Hey Siri" Komutu Neden Kaldırılıyor?

Bu değişiklik, kullanıcıların bu çalışmayı tetikleyen ifadeyi söylemelerine gerek kalmadan sadece "Siri" diyerek Siri'yi çalıştırmalarına olanak tanıyacak. Değişikliğin, Apple'ın Siri'nin doğruluğunu ve yanıt verme yeteneğini geliştirmeye yönelik daha büyük bir çabanın parçası olduğu bildiriliyor. Şirket, Siri'yi daha doğal ve kullanıcı dostu hâle getirmenin yolları üzerinde çalışıyor ve bu değişiklik bu yönde önemli bir adım olacak.

Gurman bu değişikliğin önemini şu şekilde açıklıyor:

"Şirket, kullanıcının bir komutla birlikte yalnızca "Siri" demesi için tetikleyici ifadedeki "Hey" ibaresini kaldırmaya yönelik bir girişim üzerinde çalışıyor. Bu küçük bir değişiklik gibi görünse de bu değişikliği yapmak önemli miktarda yapay zekâ eğitimi ve temel mühendislik çalışması gerektiren teknik bir zorluk. Karmaşıklık, Siri'nin tekil "Siri" ifadesini birden fazla farklı aksan ve lehçede anlayabilmesini içeriyor.

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