Siri İçin ChatGPT Özellikleri Test Ediliyor

OpenAI ekibinin şimdiye kadarki en başarılı ürünü olarak görülen ChatGPT, teknoloji sektörünü değiştirmeye devam ediyor. Yeni çıkan bir bilgiye göre Apple, Siri'ye eklenmek üzere ChatGPT'nin sahip olduğu bazı yetenekleri test etmeye başladı.

Artık neredeyse 10 yaşına basan Siri, ilk çıktığı zamana göre ,özellikle yapay zeka sohbet botlarıyla kıyaslandığında, oldukça geride kalmış durumda. Ancak Apple mühendislerinin bunu çözmek için bazı fikirleri var.

Apple Siri'yi Yenilemek İstiyor

Eski bir Apple mühendisi olan John Burkey, 2014 yılında kendisine verilen Siri'yi geliştirme görevinin ne denli zorlu bir süreç olduğunu belirtiyor. Burkey'in iddialarına göre düzinelerce dil paketi desteği bulunan Siri'ye en ufak bir komut eklemek bile devasa bir veri tabanının yeniden işlenmesi ve düzenlenmesi anlamına geliyor. Burkey'ye göre Siri, hiçbir şekilde ChatGPT gibi bir yapay zeka ile mücadele edemez.

Ancak Apple'ın Siri'yi yenilemek için planları olduğu, geçtiğimiz ay firmanın düzenlediği yapay zeka etkinliğinde ortaya çıktı. Birçok teknoloji gazetecisi, Apple mühendislerinin neredeyse her hafta metin oluşturan dil modelleri üzerine çalıştığını iddia etti.

Henüz Siri'nin yenilenip yenilenmeyeceği belli değil. Ancak halihazırda var olan sistemin yeniden düzenlenmesinin bir hayli zor olduğu düşünüldüğünde, Apple'dan GPT-4 benzeri bir dil modeliyle büyük bir atak ve sıfırdan üretim görmemiz bir hayli olası.