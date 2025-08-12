Hezarfen Havalimanı'nda Korku Dolu Anlar: Büyükçekmece Gölüne İnebilirim!

İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Antalya'dan kalkış yapan uçak Marmara Denizi civarında arıza verdi. Kaptan pilot acil iniş talebinde bulundu ardından "Büyükçekmece Gölü'ne inebilirim" anonsunda bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Havada Korku Dolu Anlar: Antalya Uçağı Ön Dikme Arızası Sonrası Acil İniş Yaptı!

Antalya’dan havalanan bir amfibi uçakta Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken ön dikmesinde arıza meydana geldi. Pilotun durumu Hava Trafik Kontrolü’ne bildirmesinin ardından itfaiye ve kurtarma ekipleri hazır bekletildi. Uçak yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından İstanbul Hezarfen Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Olay 12 Ağustos 2025’te meydana geldi. Antalya’dan kalkış yapan ve hem karada hem suda iniş-kalkış yapabilen bir amfibi uçak Marmara Denizi üzerinde ilerlerken ön iniş takımı monitöründe arıza tespit etti. Pilot telsizle kuleye ulaşarak Hezarfen Havalimanı’na yönelmek istediğini, gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapabileceğini aktardı.

Atatürk Havalimanı üzerinde bir süre tur atan uçak için ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Telsiz kayıtlarına yansıyan konuşmalarda pilotun "Ön iniş takımını monitör edemiyorum bağlantı sorunu olabilir" dediği ve herhangi bir acil durum olmadığını belirttiği duyuldu.

Yaklaşık 10 dakika sonra uçak saat 12.30’da Hezarfen Havalimanı’na güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Olayda yaralanan olmazken uçakta maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili arıza hakkında araştırma başlatıldı.

