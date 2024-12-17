HGS Mobil Uygulamasını Hackleyenler Yakalandı: "Şaka Olsun Diye Yaptık"

Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki bazı özel sigorta şirketleri ve kamuya ait mobil uygulamalar ardı ardına siber saldırıların hedefi olmuştu. Bu saldırılardan biri de Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) mobil uygulamasına yönelikti. Ancak saldırıyı gerçekleştiren hackerlar, kısa bir süre önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yakalandı.

Anadolu Sigorta ve HGS mobil uygulamalarına sızan siber suçlular, kullanıcılara küfürlü ifadeler içeren bildirimler ve kripto talepleriyle dolu mesajlar gönderdikleri saldırıları "şaka olsun diye" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hackerlar, Saldırıların Şaka Amaçlı Olduğunu Söyledi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT, BTK/USOM Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda HGS mobil uygulamasına siber saldırı düzenleyen Klew mahlaslı Burak K. ve Hades lakaplı Veli B. yakalandı.

Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla beraber serbest salındı. Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği tespit edilen bir görüşmede ise saldırıları “şaka amacıyla” gerçekleştirdiklerini ifade ettiği öğrenildi.

Saldırganların, hackledikleri HGS uygulaması üzerinden kullanıcılara küfürlü ifadeler içeren spam bildirimler gönderdiği ve kripto dolandırıcılığına yönelik bazı mesajlar da paylaştıklarını hatırlatalım.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı… pic.twitter.com/BJlks1BeHW — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) December 16, 2024

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