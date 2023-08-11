Rock yıldızı olma hayallerinizi Hi-Fi RUSH ile gerçekleştirin. Bu ritim oyununda karşınıza çıkan düşmanları eşsiz müzikler eşliğinde gitarınız ile parçalayın.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan Hi-Fi RUSH 2023 yılında piyasaya çok hızlı bir şekilde sürüldü. En büyük hayali rock yıldızı olmak olan Chai’nin maceralarına tanık olduğumuz bu oyun tek kişilik bir ritim ve Hack’n’slash oyunu.

Çizgi romanı andıran görselliği ile dikkatleri üzerinde çeken Hi-Fi RUSH saf bir aksiyon oyunu. Aksiyonun hiç hız kesmediği bu oyunda oynanış oldukça akıcı. Ritme uyarak ilerlediğimiz bu oyunda müzikler çok büyük öneme sahip.

Renkli ve muzip bir dünyaya sahip olan Hi-Fi RUSH sizlere keyifli saatler geçirecektir. 10-12 saat arası süren bu oyunda kulaklarınızın pası silinecek. Eğer ritim oyunlarına ya da Hack’n’slash yapımlarına aşinaysanız Hi-Fi RUSH’ı muhakkak deneyimleyin.

Hi-Fi RUSH İndir

Hemen Hi-Fi RUSH indirin ve bu eşsiz ritim oyununu deneyimleyin. Çizgi romandan esinlenilmiş görselliği ile hem gözleriniz hem de kulaklarınız bayram etsin.

Hi-Fi RUSH Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6500, Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-6500, Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GTX 1050, RX 560

: GTX 1050, RX 560 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan