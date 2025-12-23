Sahte Samsung Fabrikasına Baskın: Amiral Gemileri Tuşlu Telefon Fiyatına

Son yıllarda özellikle elektronik ürünler başta olmak üzere sahte üretimde ciddi bir artış yaşanıyor. Bunun en temel nedenlerinden biri orijinal ürün fiyatlarının tüketiciler tarafından yüksek bulunması. Teknoloji markaları ise sahte üretimi engellemek için çeşitli önlemler alsa da bunun tamamen önüne geçmek ne yazık ki mümkün olmuyor.

Kısa süre önce yaşanan bir olay da bunu bir kez daha ortaya koydu. Öyle ki Hindistan’da çakma Samsung telefonlar üreten bir fabrikaya polis baskını düzenlendi. Piyasaya sürülmek üzere hazır olan sahte ürünler herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Sahte Samsung Fabrikasına Baskın Yapıldı

Hindistan’ın başkenti Delhi’de faaliyet gösteren sahte bir fabrikaya yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yüzlerce Samsung Galaxy S Ultra, Fold ve Flip modeline ait telefon ele geçirildi. Çinden gelen parçaları kullanarak amiral gemisi Samsung cihazları üreten dört kişilik, şebeke gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde grubun aynı şehirde farklı bir mahallede işlettiği bir dükkâna ürün temin ettiği belirlendi. Sahte telefonların orijinal ambalajlar içine yerleştirilerek sıfır ürünmüş gibi satışa sunulduğu tespit edildi. Cihazlarda kullanılan parçaların ise Çin başta olmak üzere bazı ülkelerden yasa dışı yollarla temin edildiği açıklandı.

Güvenlik güçleri ele geçirilen telefonların yanı sıra çok sayıda anakart, batarya, üzerinde “Made in Vietnam” ibaresi bulunan sahte IMEI etiketleri ve özel montaj ekipmanlarına da ulaştı. Tabii tüm bunlara el konuldu. Ayrıca fabrikanın şimdiye kadar piyasaya soktuğu cihazlar için de soruşturma genişletildi.

Satış Fiyatları Oldukça Düşüktü

Yapılan açıklamada sahte cihazların satış fiyatlarının beklendiği gibi resmi fiyatların oldukça altında olduğu belirtildi. Buna göre söz konusu telefonların 390 ile 440 dolara alıcı bulduğu ifade ediliyor. Bu noktada Samsung'un en son çıkan amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın 1.299 dolar başlangıç fiyatına sahip olduğunu söyleyelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.