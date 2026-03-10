Uygun Fiyatlı Dev Ekran: Hisense 2026 MiniLED TV'ler Tanıtıldı

Televizyon alırken genellikle "Büyük ekran mı, yoksa yeni teknoloji mi? ikileminde kalırız. Hisense, 2026 model U6 ve U7 serileriyle bu zor seçimi ortadan kaldırmayı hedefliyor. On binlerce lira fiyatlara çıkmadan, evinizi adeta bir sinema salonuna dönüştürebileceğiniz bu yeni MiniLED TV modellerinin detaylarına yakından bakalım.

Hisense U7 Serisi Özellikleri Neler?

Serinin öne çıkan modeli U7SG, 55 inçten 116 inçe kadar uzanan geniş ekran seçenekleriyle geliyor. TV'de bulunan 4K UHD çözünürlüklü panel, Quantum Dot teknolojisi ve şirketin Hi-View Al Engine Pro işlemcisiyle destekleniyor. 3.000 nit ekran parlaklığına sahip olan U7SG, güneş alan aydınlık salonlarda bile yansıma olmadan net görüntü sağlıyor. Ayrıca şirket, bu yeni cihazında konsol oyuncularını da unutmamış.

Konsol oyuncuları için U7SG'de 165 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Bu ekran yenileme hızı, özellikle yüksek grafikli oyunlarda güzel bir deneyim sunuyor. TV'deki oyun deneyimi AMD FreeSync Premium Pro, VRR ve ALLM destekli oyun modu ile desteklenerek, ekrandaki gecikmeler büyük ölçüde azaltılmış. Ayrıca TV'de bulunan, Wi-Fi 6E desteği ve dört adet HDMI 2.1 portlar, güncel cihazlarla tam uyum sağlıyor.

Ses donanımı tarafında ise cihazda, Deivalet tarafından ayarlanan, 50W gücünde 2.1.2 çok kanallı bir sistem görev yapıyor. Dolby Atmos ve DTS Virtual:X destekli bu yapı, harici ses sistemine ihtiyaç duymadan yeterli bir ses seviyesi sağlıyor. Hisense bu sistemle, ince kasalı televizyonların en yaygın sorunu olan ses kalitesini çözmüş görünüyor. Şirket, tüm bunlara ek olarak, kullanıcılara TV işletim sistemini Google TV veya Fire TV şeklinde iki seçenekle sunuyor.

Uygun Fiyatlı Hisense U6 Serisi Neler Sunuyor?

Fiyat performans arayışında olan kullanıcılar içinse Hisense U6 serisi devreye sokuyor. 55 ile 100 inç arası boyutlarda piyasaya sürülecek olan bu model, Amazon Fire TV işletim sistemiyle geliyor. TV'de bulunan yapay zeka destekli görüntü işleme özelliği, içereğe göre panel ayarlarını otomatik olarak optimize ediyor.

U6 serisinin, günlük kullanımda fayda sağlayan bir diğer detayı ise entegre subwoofer içeren ses sistemi. İnce ekranlı televizyonların genel sorunu olan zayıf bas performansı, bu dahili donanımla giderilmeye çalışılmış. Hisense U6 serisi hakkında şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Şirket tarafından, bu seri hakkında daha fazla detay açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

Hisense U7 ve U6 Serisi Fiyatları Ne Kadar?

Fiyatlandırma tarafında Hisense'in agresif bir satış stratejisi izlediğini görüyoruz. Serinin üst modeli olan U7 serisi, 1.299 (yaklaşık 57.300 TL) dolar gibi rekabetçi bir fiyatla teknoloji mağazalarındaki yerini aldı. Serinin en büyük ekranlı 116 inçlik modeli ise 19.999 (yaklaşık 881 bin TL) dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bütçe dostu U6 serisinin fiyatları ise henüz açıklanmasa da ilkbahar aylarında piyasaya sürüleceğini düşünüyoruz.

Editörün Notu

Hisense'in bu yeni televizyon serisi, hem sinema hem de oyun tutkunlarını birleştiren hoş bir deneyim sunuyor. Açıkçası evde şöyle geniş ekranda, takılmadan maç izlemek veya oyun oynamak isteyip de bir cihaza servet ödemek istemeyen biri olarak, şahsen bu seriyi oldukça mantıklı buldum.