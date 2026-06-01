Bu Game Pass Hediyeli Oyun Konsolunu Herkes Alamayacak!

ROG markasının 20. yıl dönümüne özel olarak yeni ASUS ROG Ally X20 duyuruldu. Yeni oyun konsolu, Xbox Game Pass aboneliği de dahil olmak üzere birçok fırsatla geliyor. Kutudan AR (Artırılmış Gerçeklik) gözlük ROG Xreal R1 Edition 20 de çıkıyor.

ASUS ROG Ally X20'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 7,4 inç OLED, Full HD çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1400 nit maksimum parlaklık

7,4 inç OLED, Full HD çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1400 nit maksimum parlaklık Ekran Koruma: Gorilla Glass Victus ve Gorilla Glass DXC kaplamalar

Gorilla Glass Victus ve Gorilla Glass DXC kaplamalar Ekran Teknolojileri: 0.2 ms tepki süresi, VESA DisplayHDR 1000 sertifikası, AMD FreeSync Premium Pro ve Dolby Vision

0.2 ms tepki süresi, VESA DisplayHDR 1000 sertifikası, AMD FreeSync Premium Pro ve Dolby Vision İşlemci: AMD Ryzen AI Z2 Extreme

AMD Ryzen AI Z2 Extreme Ekran Kartı (Entegre): AMD Radeon 890M

AMD Radeon 890M RAM: 24 GB LPDDR5X

24 GB LPDDR5X Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Batarya Kapasitesi: 80Wh

ASUS ROG Ally X20'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

ASUS ROG Ally X20, 7,4 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu, oyunlardaki detayları daha rahat görmek açısından oldukça önemli bir avantaj sağlıyor. OLED ekran teknolojisi sayesinde derin siyahlar sunarak oyunlardaki o atmosferi doğrudan hissettirecek olan model, Full HD çözünürlük sunması sayesinde net görüntüler elde etmenizi sağlayacak.

Oyun konsolu, 120Hz yenileme hızı sunacak. 60Hz ekranlara kıyasla daha akıcı bir görüntü elde edilebilecek. Bu yüksek değer, oyunculara özellikle FPS oyunları oynarken düşmanların anlık hareketlerine karşı çok daha hızlı bir şekilde aksiyon alma ve zafer kazanma imkânı sağlayacak.

Ekran tarafında bir diğer dikkat çekici değerin yüksek parlaklık değeri olacağını söyleyebiliriz. İster parkta ister balkonda ister güneşin doğrudan içeri girdiği bir odada olunsun, gölge bir yer arama ihtiyacına neden olmayacak. 1.400 nit maksimum parlaklık değeri, güneş ışığının altında bile ekranı net şekilde görmeye imkân tanıyacak.

ASUS ROG Ally X20, Oyunlarda Nasıl Performans Sunacak?

Cihaz, AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisi ile birlikte gelecek. AMD Ryzen AI Z2 Extreme'de AMD Radeon 890M entegre GPU bulunuyor. Bu ikili sayesinde özellikle düşük ve orta grafik ayarlarında GTA 5 ve Cyberpunk 2077 de dahil olmak üzere pek çok yüksek bütçeli oyunda en az 60 FPS alınabilecek.

ASUS ROG Ally X20 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

ASUS ROG Xbox Ally 2026 resmî olarak tanıtılsa da henüz net bir gün verilmedi. Sadece 2026 yılının ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürüleceğinin bilgisi aktarıldı. Cihazın satışa çıkması hâlinde kutuda Xbox Game Pass Premium üyeliği almayı sağlayacak bir kod da hediye edilecek. Bu kod, üç ay boyunca abonelik hizmetinden ücretsiz yararlanmayı mümkün kılacak.

ASUS ROG Ally X20 Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS, Türkiye'de çok sayıda taşınabilir oyun konsolu satıyor. Serinin önceki modelleri olan ilk ROG Ally ile ROG Ally X modelleri, küresel lansmandan bir süre sonra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Dolayısıyla ASUS ROG Ally X20'nin de Türkiye'de satışa sunulması muhtemel. Tabii, bunun sınırlı sayıda olacağını belirtmekte fayda var. Bu da çok kısa sürede tükenebileceği ve herkesin alamayacağı anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

ASUS ROG Ally X20, oldukça etkileyici bir özellik yelpazesi sunacak ama Türkiye'de taşınabilir oyun konsollarına yeterince yoğun bir ilgiden bahsetmek pek mümkün değil. Kaldı ki cihaz, güçlü bir donanım ve AR gözlükle piyasaya sürülecek ki bu da fiyatın yüksek olacağının bir göstergesi. Hem sınırlı sayıda üretilmesi hem olası yüksek fiyat nedeniyle bu oyun konsolunun yaygınlaşması biraz zaman alacaktır.