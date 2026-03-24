Hisense UX ve GX Ultra Oyuncu Monitörleri Tanıtıldı! RGB Mini-LED Panel 5K Çözünürlük ve Daha Fazlası

Televizyon pazarının güçlü isimlerinden Hisense, Çin'de düzenlenen AWE 2026 etkinliğinde yeni oyuncu monitörleri UX ve 5K GX Ultra modellerini tanıttı. Görüntü kalitesi, donanım gücü ve yüksek yenileme hızlarıyla dikkat çeken bu iki yeni cihaz, oyunculara kusursuz bir oyun deneyimi sunmayı planlıyor.

Hisense UX Oyuncu Monitörü Özellikleri Neler?

Hisense UX, arka aydınlatmada fark yaratan gerçek bir RGB Mini-LED sistemi kullanıyor. Standart Mini-LED ekranlar genellikle tek bir beyaz veya mavi ışık kaynağına güvenirken, UX modelinde bu biraz farklı.

Bu yenilikçi monitörde her bir LED'in içinde ayrı kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynakları bulunuyor. Böylece renkler sonradan bir filtreden geçmek yerine, doğrudan aydınlatmanın kendisinden üretiliyor. Bu sistem, renk doğruluğunu oldukça yüksek bir seviyeye taşıyor.

Oyuncuların ve film tutkunlarının en çok şikayet ettiği ışık sızması da bu sayede büyük oranda çözülmüş. Koyu arka planlardaki parlak nesnelerin etrafında oluşan o rahatsız edici parlama, doğrudan RGB aydınlatma sayesinde ortadan kalkıyor.

Hisense UX oyuncu monitöründe 2.304 adet yerel karartma bölgesi ve renklere özel 6.912 kontrol alanı bulunuyor. Böylece siyah renklerin tam anlamıyla simsiyah olarak görünmesi sağlanıyor. Ayrıca panel, BT.2020 renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor. Bu sayede monitör, renkleri gerçeğe en yakın şekilde yansıtıyor.

Monitörün görüntü işleme tarafında ise H7 isimli bir zeka çipi kullanılmış. Bu akıllı işlemci, kontrast ve keskinlik ayarlarını anlık optimize ederek, tükettiğiniz içeriğe göre ayarlıyor. Ayrıca cihazda bulunan Obsidian Screen ekran kaplamasıyla en aydınlık ortamlarda bile can sıkıcı ekran yansımaları engelleniyor.

Hisense 5K GX Ultra Oyuncu Monitörü Özellikleri Neler?

Hisense'in etkinlikte tanıttığı diğer iddialı modeli ise 5K çözünürlüğe sahip GX Ultra oldu. Tıpkı UX modelindeki gibi 2.304 yerel karartma bölgesine sahip bu monitör, tam 2000 nit gibi devasa bir parlaklık değeri sunuyor.

GX Ultra'yı UX'den ayıran özelliklerden biri de son dönemin popüler teknolojisi olan çift ekran moduna sahip olması. Kullanıcılar, monitörü en iyi grafiklere sahip oyunları oynamak veya grafik tasarımları için 165 Hz yenileme hızıyla 5K çözünürlükte, cam gibi çalıştırabiliyor.

Kullanıcılar rekabetçi oyunlar oynayacakları zaman ise tek tıkla QHD 2K çözünürlükte 330 Hz yenileme hızına geçebiliyor. Bu esneklik sayesinde, hem maksimum grafik kalitesi hem de yüksek yenileme hızı arayanlar tek bir monitörle ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Hisense UX ve 5K GX Ultra Oyuncu Monitörleri Satışa Sunulacak?

Hisense UX ve 5K GX Ultra modellerinin küresel pazardaki satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak ilerleyen günlerde hem monitörler hakkında daha fazla bilginin hem de fiyatları ve çıkış tarihlerinin açıklanacağını düşünüyoruz. Monitörler hakkında detaylar netleşmeye başladıkça siz okuyucularımızla paylaşacağız.

Editörün Yorumu

Çok fazla oyun oynayan ve halihazırda bir oyuncu monitörüne sahip biri olarak, Hisense'in televizyonlarında kullandığı teknolojilerini masaüstü sistemlere başarılı bir şekilde entegre etmeye kararlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kullanılan gerçek RGB Mini-LED panellerin, monitörleri premium oyuncu monitörleri arasına sokacağını ve oyun hissiyatını bir üst seviyeye taşıyacağını düşünüyorum.