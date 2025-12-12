Dünyanın İlk RGB Mini LED Monitörü Tanıtıldı! 330Hz Ekran ve Dahası

HKC, dünyanın ilk RGB mini LED monitörü M10 Ultra'yı tanıttı. Bununla beraber yeni monitörün bütün özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi gibi ayrıntıları henüz belirsizliğini koruyan yeni model, sahip olduğu özellikler sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin gözlerini üzerinde toplayacak gibi görünüyor.

HKC M10 Ultra Özellikleri

Ekran Teknolojisi : RGB Mini LED (İlk kez kullanılan teknoloji)

: RGB Mini LED (İlk kez kullanılan teknoloji) Çözünürlük ve Hız (Standart) : 4K @ 165Hz

: 4K @ 165Hz Çözünürlük ve Hız (Performans Modu) : FHD @ 330Hz

: FHD @ 330Hz Renk Gamı : BT.2020

: BT.2020 Parlaklık : 1000 nit (HDR Modu)

: 1000 nit (HDR Modu) Bağlantı Noktaları : DisplayPort 2.1, USB Type-C

: DisplayPort 2.1, USB Type-C Tasarım: Ayarlanabilir stand, arka RGB aydınlatma halkası

HKC M10 Ultra, LED teknolojisini kullanan ilk monitör olarak ön plana çıkıyor. Önceki mini LED sistemleri büyük bir çoğunlukla mavi ve beyaz ışık kaynaklarına dayanırken RGB destekli yeni monitör, kırmızı, yeşil ve mavi renkleri kullanarak daha zengin renk yelpazesi ile son derece canlı bir görüntü sunuyor.

Yeni RGB mini LED monitör, 4K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Bu sayede oyun oynarken hareketler çok daha akıcı görünüyor. Counter-Strike 2 gibi reflekslerin ön planda olduğu oyunlar oynuyorsanız daha da gelişmiş bir oyun deneyimi elde etmenize imkân tanıyan 330Hz moduna geçebiliyorsunuz. Bu mod her ne kadar daha düşük çözünürlüklü (FHD) olsa da size daha hızlı hareket etme imkânı tanıyor.

Monitörün en dikkat çekici tarafı, çok geniş bir renk yelpazesi sunan BT.2020 standardına sahip olması. Bu sayede renkleri eksiksiz bir şekilde gösterebiliyor ve birbirinden harika doğa manzaraları, efektler ve çok daha fazlasını başarılı bir şekilde yansıtılabiliyor. Böylece seyir deneyiminizi de üst seviyeye çıkarabiliyor.

M10 Ultra, özellikle HDR videolarda inanılmaz bir parlaklık seviyesi elde etmenize olanak tanıyor. Standart HDR modunda 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Böylece daha yoğun ışığın bulunduğu görüntüleri gerçeğe çok daha yakın bir şekilde gösterebiliyor. Monitörün DisplayPort 2.1 ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olduğunu da belirtelim.

Modern bir görünüme sahip olan bu monitörün standını tamamen kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Arkasında RGB aydınlatmalı bir halka mevcut. Boyutu henüz belli olmasa da 27 inç civarında olması bekleniyor. Ayrıca henüz fiyat etiketi ya da piyasaya sürüleceği tarih gibi detaylar da paylaşılmadı.