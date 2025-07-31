Hitman: Absolution Android ve iOS'e Geliyor! Tarih Açıklandı

IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman: Absolution 2012 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360, 2019 yılının ocak ayında ise PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunuldu. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Hitman: Absolution çok yakında Android ve iOS cihazlar üzerinden de oynanabilecek.

Hitman: Absolution Android ve iOS'e Ne Zaman Gelecek?

Hitman: Absolution, 2025 yılının sonbahar mevsiminde Android ve iOS cihazlara gelecek. Bu duyuru ile birlikte 37 saniye uzunluğunda bir video da yayınlandı. YouTube üzerinden paylaşılan video, mobil sürümde arayüzün nasıl olacağını gösteriyor.

Ekranın sağ üst köşesinde harita konumlanacak. Alt kısımdaki kutucuk üzerinden silahlar arasında kolayca geçiş yapılabilecek. App Store ve Google Play Store'daki bilgilere göre PC ve konsollardaki gibi mobil sürümde de Türkçe alt yazı seçeneği yer alacak.

Hitman: Absolution Türkiye Fiyatı

iOS Fiyatı: 429 TL

429 TL Android Fiyatı: Henüz açıklanmadı.

Henüz açıklanmadı. PC Fiyatı: Steam'de 10,49 dolar (425 TL)

Steam'de 10,49 dolar (425 TL) Xbox Fiyatı: 64 TL

Hitman: Absolution Nasıl Bir Oyun?

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Hitman: Absolution hem gizlilik hem de aksiyon ögelerini içeren bir oyundur. Başarılı yapım, Ajan 47'nin kişisel hikâyesine ve onu beklenmedik bir komplonun içine çeken olaylara odaklanıyor.

Ajan 47 ile görevleri ister sessiz şekilde ister düşmanlarla çatışarak tamamlayabiliyoruz. Oyunda kılık değiştirme ve çevredeki eşyaları kullanma özelliği de bulunuyor. Bu, oynanışın çok daha keyifli hâle gelmesini sağlıyor.