Doom Serisinde %80'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Doom serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Doom Eternal ve Doom vFR dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Steam'deki kampanya kapsamında DOOM yüzde 80 oranında indirime girdi. Bethesda Softworks tarafından 2016 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 11,99 dolardan (486 TL) 2,39 dolara (97 TL) düştü. id Software tarafından geliştirilen oyun 85 Metacritic puanına sahip.

id Software tarafından geliştirilen DOOM Eternal yüzde 75 oranında indirime girdi. 2020 yılının mart ayında satışa sunulan oyun 23,99 dolar (973 TL) yerine 5,99 dolara (243 TL) satılmaya başlandı. Oyunun 88 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

En iyi VR oyunları arasında yer alan DOOM VFR yüzde 75 oranında indirime girdi. 2017 yılında satışa sunulan oyun 8,99 dolar (364 TL) yerine 2,24 dolara (90 TL) satılıyor. DOOM 64 ise yüzde 60 indirim ile birlikte 2,99 dolardan (121 TL) 1,19 dolara (48 TL) düştü.

Steam'de İndirime Giren Doom Oyunları