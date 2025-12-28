Dünyanın İlk 1080Hz Monitörü Tanıtıldı: Oyunlarda Devrim Yapacak!

Son dönemde oyuncu monitörü pazarında, özellikle yüksek yenileme hızları konusunda kıyasıya bir yarış söz konusu. Samsung, ASUS, LG ve AOC gibi teknoloji devleri 1000Hz barajını zorlarken, HKC cephesinden gelen son hamle tüm dengeleri değiştirdi.

Şirket, kısa bir süre önce tüm rakiplerini geride bırakarak dünyanın ilk 1080Hz yenileme hızı sunan oyuncu monitörünü resmen tanıttı. İşte HKC 1080Hz oyuncu monitörü hakkında bilinen her şey!

HKC 1080Hz Monitör Neler Sunuyor?

Şirketin yeni monitörü kullanıcı ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş iki farklı kullanım senaryosu vaat ediyor. Çift Mod teknolojisi sayesinde oyuncular oyun türüne göre iki farklı görüntüleme seçeneği arasında geçiş yapabiliyor.

Özellikle rekabetçi oyunlar için saniyelerin bile önemli olduğu anlarda, monitör 720p çözünürlükte tam 1080Hz yenileme hızı sunarak akıcılıkta sınırları zorluyor. Görüntü kalitesinin ön planda olduğu hikaye tabanlı oyunlarda ise cihaz 2K (1440p) çözünürlük sunarken, tazeleme hızı tarafında 540Hz gibi yine oldukça iddialı bir performans sergiliyor.

Hatırlayacağınız üzere Samsung da geçtiğimiz günlerde benzer bir teknolojiye sahip olan Odyssey G6 modelini duyurmuştu. Ancak şirketin modeli 1040Hz sınırında kalmıştı. HKC ise bu yeni hamlesiyle yenileme hızı tarafında liderlik koltuğuna oturmuş durumda.

HKC monitörün panel detayları, parlaklık değerleri, renk uzayı kapsama oranı veya giriş-çıkış bağlantı seçenekleri hakkında henüz kapsamlı bir bilgi paylaşmadı. Ancak bu tür ultra yüksek yenileme hızlarını desteklemek için ekranın mutlaka HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 gibi en güncel bağlantı standartlarını barındırması gerekiyor. Şirket ayrıca monitör için neredeyse sıfır milisaniye gecikme süresi vaat ediyor.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

HKC rekor niteliğindeki yeni monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin önümüzdeki günlerde yeni ürününü piyasaya sürmesi bekleniyor. Öte yandan markanın geçtiğimiz günlerde bu cihaz ile beraber dünyanın ilk RGB Mini LED monitörü HKC M10 Ultra'yı da sergilediğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.