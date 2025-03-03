Telefonu Şarj Edebilen Kulaklık HMD Amper Buds Tanıtıldı

MWC 23 etkinliğinde heyecan verici ürünler sergilenmeye devam ediliyor. HMD, akıllı telefonun şarjının az kaldığı zamanlarda hayat kurtaracak bir rol üstlenecek kablosuz kulaklık tanıttı. Amped Earbuds olarak isimlendirilen kulaklık, kullanıcılara hem müzik keyfi yaşatacak hem de telefonlarını şarj edecek.

HMD Amped Earbuds Özellikleri

HMD'nin yeni kulaklığı fark yaratacak bir özellik ile birlikte geliyor. Amped Earbuds, powerbank işlevi gören şarj kutusuyla birlikte geliyor. Yani kablosuz kulaklıkta müzik dinlerken aynı zamanda şarj kutusuyla telefonunuzu şarj edebileceksiniz.

Şarj kutusunda 1.600 mAh btarya kapasitesi mevcut. Amped Earbuds, destekleyen telefonları kablosuz olarak şarj edebilecek. Kablosuz şarj desteği bulunmayan telefonlar ise USB-C kablo aracılığıyla şarj olacak.

Paylaşılan bilgilere göre telefonlarda kılıf olsa bile kablosuz şarj işlemi sorunsuz gerçekleşecek. Dolayısıyla kullanıcılar telefonu şarj etmek için kılıfı çıkarmak zorunda kalmayacak. Kulaklık pil ömrüyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği açıkken 4,9 saate kadar, ANC kapalıyken 8,1 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kulaklık şarj kutusuyla birlikte 95 saate kadar pil ömrü elde ediliyor. Dokunmatik kontrol desteği sayesinde telefona gerek kalmadan kulaklık kontrol edilebiliyor.

Bluetooth 5.4 ve Qualcomm'un Snapdragon Sound teknolojilerlini destekleyen sahip kulaklıkta 10 mm sürücüler bulunuyor. Kulaklığın Android'de Find My Device desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Böylece kaybolan kulaklığın nerede olduğu görülebilecek.

İki cihaz arasında geçiş yapma özelliğine sahip olan kulaklıkta IP54 sertifikası da bulunuyor. Bu sertifika, kulaklığın belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

HMD Amped Earbuds Fiyatı

HMD marka yeni kablosuz kulaklık Avrupa'da 199,99 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kulaklığın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

