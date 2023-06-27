Snapdragon 4 Gen 2 Tanıtıldı: İlk Hangi Telefonda Kullanılacak?

Qualcomm, geçen yılki Snapdragon 4 Gen 1'in halefi olarak Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisini tanıttı. İşlemcinin yeni sürümü birçok yeni özellik ve geliştirme getiriyor.

Snapdragon 4 Gen 2 Özellikleri

Samsung'un 4nm işlemcisi ile üretilen Snapdragon 4 Gen 2 (parça numarası SM4450), 2.0GHz'de çalışan iki performans çekirdeği (Cortex-A78) ve 2.0GHz'de çalışan altı verimlilik çekirdeği (Cortex-A55) ile donatılmış. Sonuç olarak Snapdragon 4 Gen 2, selefine göre %10 daha iyi performans vaat ediyor.

Snapdragon 4 Gen 2, 3.200MHz'e kadar LPDDR5x RAM, UFS 3.1 depolama ve 120 FPS'te FHD + çözünürlüğe kadar ekran desteği ile birlikte geliyor. 108MP veya 32MP (16MP + 16MP çift kamera kurulumu) veya sıfır deklanşör gecikmesine kadar pek çok kamera ünitesini destekleyen işlemci, 60 FPS'te 1080p videoyu, 120 FPS'te 720p ağır çekimi destekliyor.

Snapdragon 4 Gen 2 bağlantı cephesinde 4×4 MIMO, Wi-Fi 802.1ac ve ses için aptX özellikli Bluetooth 5.1 ile Snapdragon X61 5G modeme sahip.

Snapdragon 4 Gen 2 ile Gelecek İlk Telefon Hangisi Olacak?

Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip telefonların 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Redmi ve Vivo, bu işlemciyi kullanarak telefon piyasaya süren ilk markalar arasında yer alacak.

Geçtiğimiz hafta Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip duyurulmamış Redmi Note 12R, China Telecom'un ürün kütüphanesinde listelenmişti. Görünüşe göre söz konusu cihaz 30 Haziran'da piyasaya sürülecek ve muhtemelen Temmuz ayında Çin'de satın alınabilecek.