60 Gram Ağırlığa Sahip Bu Cihaz Cebinize Uydu Sığdırıyor

CES 2025’te tanıtılan HMD OffGrid, uydudan mesajlaşma özelliğini eski akıllı telefonlara getitiyor. Nokia markasının günümüzdeki sahibi HMD tarafından geliştirilen bu kompakt cihaz, kullanıcıların cep telefonu sinyali olmayan bölgelerde bile mesaj gönderip almasına ve acil durumlarda SOS sinyali göndermesine olanak tanıyor.

HMD OffGrid, Uydu İletişimi Özelliğini Her Telefona Sunuyor

İlk defa Apple'ın iPhone 14 Pro Max'i ile kullanıma sunduğu "Uydu Bağlantısı" özelliği günümüzde popülaritesini giderek artırırken, hala sadece pahalı telefonlarda karşımıza çıkıyor. Ancak HMD OffGrid bunu değiştirmeyi hedefliyıor. Bildiğiniz üzere akıllı telefonlar önce baz istasyonuna baz istasyonu ise uyduya sinyal iletir.

Ancak bu durum baz istasyonunun olmadığı bölgelerde sorunlara yol açabiliyor. HMD OffGrid gibi Uydu Bağlantısı özellikleri sunan ürünler ise baz istasyonunu aradan çıkararak doğrudan uydu ile iletişim kuruyor. Böylelikle, cep telefonu sinyalinin olmadığı yerlerde bile akıllı telefonların uydu üzerinden mesaj gönderip alması sağlanıyor.

Ayrıca, acil durumlarda SOS sinyali göndererek arama kurtarma ekiplerine ulaşmayı mümkün kılıyor. Eğer siz de doğa yürüyüşleri, kamp veya dağcılık gibi şehir yaşantısının dışında kalan bölgelerde vakit geçirmeyi seviyorsanız, bu cihaz tam da size göre olabilir.

199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan HMD OffGrid, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ve IP68 sertifikasına sahip. Üstelik sadece 60 gram. Üç güne kadar pil ömrü sunan cihaz, zorlu doğa koşullarında kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor.

HMD OffGrid, akıllı telefonlara entegre edilen bir uygulama aracılığıyla çalışıyor. Uydu üzerinden mesaj gönderip alma, önceden belirlenen kişilere otomatik olarak konum bildirimi yapma ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine ulaşma imkanı sunuyor. Peki siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.