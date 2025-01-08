Bu Makine Kahvenizi Havayı Suya Dönüştürerek Hazırlıyor

ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES, her yıl olduğu gibi bu sene de ilginç teknolojilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yapay zeka destekli mangal, günel enerjili plaj şemsiyesi ve merdiven çıkabilen robot süpürge bunun en net örnekleri. Ya da en azından havayı suya dönüştürerek kahve hazırlayan KaraPod tanıtılana kadar öyleydi.

Havayı Suya Dönüştürerek Kahve Hazırlayan KaraPod, CES 2025'te Tanıtıldı

CES 2025’te dikkat çeken en ilginç ürünlerden biri, Karawater’ın geliştirdiği KaraPod kahve makinesi oldu. Bu makine, evinizdeki havadan su toplayarak espresso yapıyor. KaraPod, havadaki nemi toplayıp arıtarak içme suyu üreten bir kahve makinesi.

Bir nem giderici gibi çalışan bu cihaz, havadaki su buharını yoğunlaştırarak su elde ediyor. Daha sonra ise UV ışığı, ısı ve değiştirilebilir filtreler kullanarak suyu arıtıyor. Bu sayede, doğrudan evinizin havasından su toplayarak kahve yapabiliyorsunuz.

KaraPod’un büyük versiyonu olan KaraPure 2, günde 10 litreye kadar içme suyu üretebiliyor. Karawater, bu suyun pH değerinin 9.2’nin üzerinde olduğunu ve alkalin özellik taşıdığını belirtiyor. Peki havadaki su kahve için güvenli mi?

Bildiğiniz üzere genellikle, nem gidericilerde biriken suyun içilmesi veya yemeklerde kullanılması önerilmez. Bunun nedeni, bu cihazların su haznesi ve bobinlerinin yeterince temiz olmamasıdır. Ancak KaraPod, topladığı suyu sürekli arıtarak güvenli hale getiriyor.

KaraPod’un satış fiyatı ise 249 dolar olarak açıklandı. Ürün, kısa süre içinde Karawater’ın web sitesinden sipariş edilebilecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi evinizin havasından üretilmiş su ile yapılan bir kahveyi içer miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz.