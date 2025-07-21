50 MP Ön Kameralı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip
HMD Pulse 2 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon uygun fiyata yüksek yenileme hızı ve dahasını sunacak. İşte detaylar!
Geçtiğimiz yılın nisan ayında HMD Pulse serisi tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından serinin yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile birlikte HMD Pulse 2 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu telefon iddialı donanım sunacak.
HMD Pulse 2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?
Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.
Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek HMD Pulse 2 Pro modelinde 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alacak. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak.
6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun 20W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.
HMD Pulse 2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?
HMD Pulse Pro için 180 euro (8.472 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni telefonu Pulse 2 Pro'nun ise 185 euro (8.707 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.