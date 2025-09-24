144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 108 MP Kamera ve Dahası

HMD, Skyline serisinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. Skyline 2 olarak adlandırılan telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon 144Hz yenileme hızı, 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 33W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

HMD Skyline 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip HMD Skyline 2, p-OLED ekran üzerinde 144Hz yneileme hızı ve 1.200 nit maksimum parlaklık sunacak. HMD Skyline'da ise 6,55 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızı ve p-OLED ekran mevcut.

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan HMD Vibe 5G'de Unisoc T760 tercih edilmişti.

HMD'nin bütçe dostu Android telefonu Skylines 2'nin arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Arka kamera modülü, telefonun orta kısmında yer alacak. Önceki modelde kenarda konumlanmıştı. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Skyline 2'nin 12 GB RAM'e sahip olacağı iddia edildi. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Telefonda ayrıca Qi2 manyetik kablosuz şarj desteği de bulunacak.

HMD Skyline 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Skyline için 35.999 rupi (16.803 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Skyline 2'nin ise 39.000 rupi (18.203 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.