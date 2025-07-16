Dev Bataryaya Sahip 6 Bin 795 TL'lik Tablet! 8 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz yılın nisan ayında HMD Pulse serisini duyuran HMD, kısa süre önce yeni tablet satışa sundu. HMD T21 isimli bütçe dostu tablet dev batarya ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

HMD T21 Özellikleri

10,36 inç ekran büyüklüğüne sahip HMD T21, LCD ekran üzerinde 1200 x 2000 piksel çözünürlük sunuyor. 467 gram ağırlığındaki tablet 7,5 mm kalınlığında. Tablette çift hoparlör ve çift mikrofon bulunuyor.

Tablet gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

T21 modelinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Tablet microSD desteği sayesinde depolama alanı 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor. 8200 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. T21in ön kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde. Tablette USB-Type C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.

HMD T21'in Tahmini Türkiye Fiyatı

HMD T21 için 14499 hindsitan rupisi (6.795 TL) fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de tabletin vergili fiyatı ise 13 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.