HMD'nin Gizemli Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

HMD yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Pearl ya da Pulse 2 Pro olduğu düşünülen akıllı telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

HMD'nin Yeni Telefonu Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

HMD'nin yeni telefonu Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 442 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.488 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 4 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Testte ayrıca telefonun Android 15 işletim sistemine sahip olduğu ortaya çıktı.

Test sırasında kullanılan anakart kodunun "ums9230_6h10" olduğunu görüyoruz. Bu anakart kodu genellikle Unisoc T606/T615/T616 serisine işaret etse de işlemci saat hızları farklı. Geekbench sonuçlarındaki saat hızları göz önünde bulundurulduğunda bu işlemcinin Unisoc T7250 olduğu anlaşılıyor.

12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Akıllı telefonda ayrıca Mali-G57 GPU bulunacak. Akıllı telefonun hangi model olduğu henüz belli değil ancak HMD Pulse 2 Pro veya HMD Pearl olarak isimlendirileceği tahmin ediliyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre HMD Pulse 2 Pro, 6,7 inç ekran büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefon ayrıca 20W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak.