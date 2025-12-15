Samsung'un Ucuz Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy A07'nin 4G sürümünü satışa sunmuştu. Şirketin Galaxy A07'nin 5G sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte bütçe dostu Android telefon Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte telefonun hem performansı hem de işlemcisi belli oldu.

Samsung Galaxy A07 5G Performans Testinde Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy A07 5G, SM-A076B model numarası ile Geekbench'te ortaya çıktı. Samsung'un ucuz telefonu OpenCL testinde 1.061 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 4 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında 4 GB'ın yanı sıra 6 GB ve 8 GB seçeneklerinin de sunulması bekleniyor.

Geekbench sonuçlarına göre akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A07 4G'de sekiz çekirdekli Mediatek Helio G99 işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A07 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Merakla beklenen uygun fiyatlı telefon Galaxy A07 5G'nin fiyat etiketi ile ilgili henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A07 4G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun da benzer bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy A07 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Ucuz Android telefon Galaxy A07 5G'nin 2025 yılının aralık ayının sonunda veya 2026 yılının ocak ayının başında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Ucuz Android telefon Samsung Galaxy A07 4G, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.