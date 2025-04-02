Dev İndirim: Hogwarts Legacy'i 1574 TL Daha Ucuza Almak Mümkün

Epic Games Store'da geçtiğimiz günlerde İlkbahar İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Hogwarts Legacy de bulunuyor. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Hogwarts Legacy %75 İndirime Girdi

En iyi açık dünya rol yapma oyunları arasında yer alan Hogwarts Legacy Epic Games Store'da yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 2 bin 99 TL'den 524,75 TL'ye düştü. Dolayısıyla oyunu 1.574 TL daha ucuza satın alabilirsiniz.

83 Metacritic puanıyla öne çıkan oyun Harry Potter evreninde geçiyor. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ettiğimiz oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz. Epic Games Store'daki kampanya 9 Nisan 2025 TSİ 18.00'de sona erecek.

Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)

Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz) RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 470 4GB

NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 470 4GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri