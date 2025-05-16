Sevilen Oyun Nintendo Switch 2 İçin Ön Siparişe Açıldı!

Japon oyun devi Nintendo, merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu Switch 2'yi çok yakında oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor. Konsolun çıkış tarihi yaklaşırken, birçok oyuncu ilk nesilde olduğu gibi Switch 2’nin de üçüncü parti geliştiricilerin popüler yapımlarına ev sahipliği yapıp yapmayacağını merak ediyor. Nintendo ise bu beklentileri karşılamak için şimdiden kolları sıvamış durumda.

Henüz Switch 2 resmi olarak satışa sunulmamış olsa da, özel oyun güncellemeleri gelmeye başladı. Nintendo'nun kendi stüdyoları bu süreci hızla yönetirken, üçüncü parti geliştiriciler de mevcut oyunlarını yeni konsola optimize etmek üzere harekete geçti. Bu kapsamda, dünya çapında büyük ilgi gören açık dünya RPG oyunu Hogwarts Legacy de Switch 2’ye özel iyileştirmelerle yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Hogwarts Legacy, Yeni İyileştirmelerle Switch Platformuna Geri Dönüyor

İlk olarak iki yıl önce birinci nesil Nintendo Switch için yayınlanan Hogwarts Legacy, 5 Haziran'da resmen piyasaya sürülecek yeni Switch 2'nin donanımına da uygun hale getirildi. Oyunun konsol için geliştirilen yeni sürümü, cihazın gelişmiş grafik işlemcisi sayesinde hem görsel anlamda ciddi bir kalite artışı sunacak.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Switch 2 ile birllikte Hogwarts Legacy'de oyun içi yükleme süreleri de büyük oranda azalacak. Ayrıca kamera ve fare hareketlerinde de daha akıcı bir deneyim vadedildiğini belirtelim.

Nintendo Switch 2 için optimize edilmiş Hogwarts Legacy, an itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Oyunun standart sürümü 59,99 dolardan satılırken, ekstra içeriklerin ve hediyelerin yer aldığı Deluxe Edition versiyonu 69,99 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor. Oyunun yeni sürümü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...