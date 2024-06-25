Honda'da Bir Devrin Sonu: 50 cc ve Altı Motosiklet Artık Satılmayacak!

Honda, 2025'ten itibaren 50 cc altındaki motosiklet pazarından çekileceğini duyurdu. Kararın nedenine dair ilk paylaşılan gelişme, Japonya'da 2025'te yürürlüğe girecek sıkı emisyon düzenlemelerinden kaynaklandığı yönünde.

Japonya, 50cc altındaki motorlara sahip motosiklet ve mopedlerin emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Küçük kapasiteli motorlara katalitik konvertör eklemek ise hem teknik hem de maliyet açısından şirket için zor bir iş olarak görülüyor.

Honda, Japonya'nın Yeni Emisyon Düzenlemelerine Uyacak

Keza son dönemde e-bisikletlerin yaygınlaşması, küçük mopedlerin satışlarının da düşmesine neden oldu. Nikkei Asia'nın belirttiğine göre geçen yıl 92.824 moped satıldı, dahası bu rakam 1982'ye dönecek olursak 2,78 milyonun üzerindeydi.

Honda'nın bu sektördeki yelpazesinin büyük bir parçası olan Super Cub gibi modeller, şirketin bu kararıyla birlikte artık üretilmeyecek. Tanıtıldığı günden bu yana 110 milyondan fazla üretilen Super Cub, en çok satan modellerden biri konumundaydı.

Ayrıca yeni emisyon yasalarına uyum sağlamak için gereken ek parçalar, küçük kapasiteli motosikletlerin fiyatlarını büyük kapasiteli 125cc motosikletlerle neredeyse aynı seviyeye çıkaracak, bu da daha ucuza ulaşım imkânını ortadan kaldıracak.

Honda şu anda Super Cub, Cross Cub, Benly scooter ve CRF50F gibi 50 cc altındaki mopedleri satmaya devam ediyor ancak eldeki biriken stoklar bittiğinde artık bu ürünlerin sıfır versiyonlarına ulaşamayacağız. Şirket ayrıca Super Cub markasını öldürmek istemiyor, bu nedenle gelecekte Super Cub C125 gibi daha büyük kapasiteli modeller sunulmaya devam edecek.

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