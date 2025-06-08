Elektrikli Araçların Son Mu? Honda Dünyanın En Verimli Motorunu Üretiyor!

Elektrikli araçlara olan ilgi günden güne artarken bazı markalar bu noktada temkinli adımlar atmaya devam ediyor. Japon otomotiv devi Honda'da bu markalar arasında. Peki Honda hibrit noktasında neler yapmayı planlıyor? Hibrit teknolojileri elektriklilerin önüne geçebilecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Honda: Dünyanın En Verimli Motorlarını Üreteceğiz!

Elektrikli araçlara olan küresel ilgi dalgalı seyrederken bazı otomobil üreticileri rotasını yeniden belirliyor. Bu isimlerden biri de Japon otomotiv devi Honda oldu. Şirket artan hibrit talebi doğrultusunda elektrikli araç yatırımlarını yeniden değerlendiriyor ve “dünyanın en verimli” hibrit motorunu geliştirmek için çalışmalarına hız veriyor.

Autocar tarafından aktarılan bilgilere göre Honda CEO’su Toshihiro Mibe hibrit sistemlere olan ilgide ciddi bir artış yaşandığını ve bu doğrultuda şirketin yeni bir hibrit araç ailesi geliştirdiğini duyurdu. Yeni hibrit güç ünitesinin mevcut sistemlerden daha küçük, daha hafif ve yaklaşık yüzde 40 daha geniş devir aralığına sahip olacağı açıklandı.

Bu iyileştirmelerle birlikte sistemin yüzde 10’a varan verimlilik artışı sunması bekleniyor. Honda bu teknolojiyi ilk olarak hangi modellerde kullanacağını resmi olarak duyurmasa da yeni hibrit motorların 1.5 ve 2.0 litrelik içten yanmalı motorlarla eşleştirileceği belirtildi. Bu da özellikle ABD pazarında çok satan Civic, Accord, CR-V ve HR-V gibi modellerde hibrit donanımın standart hâle geleceğine işaret ediyor.

Öte yandan Honda elektrikli araçlardan tamamen vazgeçmiş değil. Şirketin Zero Series adını verdiği yeni nesil elektrikli modelleri 2026 yılında piyasaya sürülmek üzere geliştirilmeye devam ediyor. Bu seride yer alacak Honda 0 SUV ve Honda 0 Saloon modelleri markanın elektrikli taraftaki yüzünü temsil etmeye devam edecek.

Ancak Honda'nın asıl odak noktası artık daha net: Elektrikli değil, hibrit! 2030 yılına kadar 13 farklı hibrit model piyasaya sürmeyi hedefleyen marka özellikle Kuzey Amerika’yı ana pazar olarak belirlemiş durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...