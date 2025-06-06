Son 40 Adet: Honda Sevilen Modelinin Fişini Çekiyor!

Japon otomobil tutkunlarının belki de son dayanağı olarak gördüğü hot hatch modeli Civic Type R, Avrupa pazarında ciddi sıkıntılar ile boğuşuyor. Bu noktada Avrupa Birliği tarafından belirlenen yeni emisyon kurallarına yenilen model için Honda'nın aldığı kararlar değişiyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Civic Type R Avrupa’ya Veda Ediyor!

Honda’nın efsane hot hatch modeli Civic Type R Avrupa’daki serüvenini noktalıyor. Emisyon kurallarının giderek sertleştiği kıtada performanslı içten yanmalı motorlar bir bir sahneden çekilirken Type R da yıl sonunda satıştan kalkacak. Veda öncesinde ise sınırlı üretim “Ultimate Edition” ile hayranlarına özel bir hatıra bırakacak.

Honda, Civic Type R'ın Avrupa serüvenine son noktayı koyarken “Ultimate Edition” adlı özel bir versiyonla hayranlarına veda ediyor. "Şampiyona Beyazı" rengiyle donatılan bu versiyon kırmızı dış detayları, karbon fiber arka kanadı ve iç mekândaki özel kaplamalarıyla dikkat çekiyor. Model ayrıca seri numaralı bir etiket, karbon anahtarlık ve araca özel bir örtü ile birlikte sunuluyor.

Görsel olarak özel detaylara sahip olan model teknik tarafta ise herhangi bir yenilik sunmuyor. 2.0 litrelik turbo beslemeli ünite, 329 beygir güç ve 420 Nm tork üretmeye devam ediyor. Altı ileri manuel şanzımana sahip otomobil 0’dan 100 km/s hıza 5.4 saniyede çıkabiliyor. Honda bu son versiyonu sadece 40 adetle sınırlı tutacak. Modelin Avrupa’dan çekilme gerekçesi sie Honda’nın açıklamasına göre doğrudan emisyon yasalarındaki değişimle ilgili.

Avrupa Strateji ve Ürün Başkanı Hannah Swift, performanslı modelleri korumak istediklerini ancak mevcut düzenlemelerin buna izin vermediğini vurguluyor. Diğer yandan, Avrupa ülkelerinde uygulanan farklı vergi politikaları da bu tip araçların erişimini iyice zorlaştırmış durumda. Civic Type R’ın Amerika fiyatı yaklaşık 45.000 dolar (1.8 milyon TL) seviyesindeyken Hollanda gibi yüksek emisyon vergili ülkelerde bu rakam 90.000 euroyu (4 milyon TL) geçiyor.

Almanya’da ise daha insaflı bir vergi sistemine sahip olunsa da fiyat 59.000 euro (2.6 milyon TL). Türkiye’de ise yüksek ÖTV nedeniyle bu model için 4.633.000 TL'lik bir fiyat etiketi söz konusu. Peki siz Civic Type R hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...