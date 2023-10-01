Honda Ev Aletlerine Güç Veren İlginç Elektrikli Aracını Tanıttı!

Honda, geçen Aralık ayında N-Van e'yi hafif ticari bir EV olarak üretme planlarını açıklamıştı. Amaç, ICE N-Van'ın kullanılabilirliğini genişletmek ve sürdürülebilirliği modele entegre etmekti.

Elektrikli model iş ve kişisel kullanım için tasarlandı. Araçtan eve (V2H) özellikleriyle birlikte esnek bir iç tasarıma ve taşınabilir güç yeteneklerine sahiptir.

Dış tasarımda oldukça sade bir tasarım tercih edilmiş. N-Van e'nin tamponu geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmıştır.

Pil, kargo alanı tabanının altına monte edilirken, iç kısım geniş ve alçak ve düz bir tabana sahip. Yolcu ve arka koltuklar düz bir şekilde katlanabildiğinden N-Van e'de kargo alanı genişletilebiliyor.

Honda N-Van e'nin Fiyatı

Honda N-Van e, L4, FUN ve L2 olmak üzere üç donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Honda SENSING Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) ve çoklu reflektörlü halojen farlar gibi donanıma bağlı bazı özellikler bulunmaktadır.

Honda N-Van e, 1.500W'a kadar güç sunan taşınabilir bir mobil güç istasyonudur. Kullanıcılar, N-Van e'ye çeşitli cihaz ve aletleri bağlayabilir. Elektrikli minibüs aynı zamanda ev aletlerine acil durum gücü de sağlayabilir.

Honda N-Van e, zahmetsiz yükleme ve boşaltma için yolcu tarafındaki orta sütunu çıkarmıştır. EV, 130 mil (~210km) seyir menziline sahip.

Menzili genişletmek için klimanın enerji tüketimini daha da azaltan bir ECON moduna da sahiptir. Modelin önümüzdeki baharda Japonya'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Şu anda yerel ve yurt dışında testlerden geçmektedir. N-Van e prototipi 28 Ekim'de Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilenecek. Honda N-Van e'nin fiyatı 10.000 $ kadar düşük olabilir.

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