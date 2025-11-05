Honda S2000 Yeniden mi Doğuyor? Mühendislerden Dikkat Çeken Açıklama

Honda’nın efsanevi spor otomobili S2000 tam 25 yıl önce tanıtılmış ve o dönemde atmosferik motoruyla güç/hacim oranında kırdığı rekorla tarihe geçmişti. Aradan geçen yıllara rağmen hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahip olan bu ikonik model için yeniden doğuş söylentileri yeniden alevlendi. Peki, Honda cephesinde gerçekten bir umut var mı? İşte detaylar...

Honda S2000 Efsanesinden Geri Dönüş Sinyali!

Drive dergisine konuşan Prelude’un Baş Mühendisi Tomoyuki Yamagami, S2000’in yeniden üretilmesini “her Honda çalışanının arzusu” olarak nitelendirdi. Efsane modelin Japon mühendisler üzerindeki etkisinin hâlâ çok güçlü olduğunu vurgulayan Yamagami, olası bir geri dönüşte Toyota 86 veya Subaru BRZ gibi bir ortak proje düşünmediklerini, bu aracın yalnızca Honda tarafından geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak bu açıklama umut kadar bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Çünkü Yamagami’ye göre tamamen bağımsız bir proje yürütmek, maliyetleri ciddi şekilde artıracak. Günümüz koşullarında sıfırdan geliştirilen bir spor otomobilin üretim süreci; güvenlik, emisyon ve teknoloji standartları nedeniyle oldukça pahalı hale geliyor.

Bu da, şirket içinde istek olsa bile “ekonomik mantık” açısından yeni bir S2000’i zora sokuyor. Yeni Honda Prelude modeli ise bizlere büyük bir örnek teşkil ediyor. Zira maliyetleri düşürmek için Civic Type R’dan alınan parçalara sahip olmasına rağmen, sunduğu özelliklerle bile “ucuz” sayılmıyor.

S2000’in ise bundan çok daha yüksek performans ve mühendislik gerektirmesi, fiyatların Supra veya Nissan Z seviyesine ulaşacağı anlamına geliyor. Nitekim 2009’da 35 bin 705 dolardan satılan S2000’in bugünkü enflasyon değerine göre yaklaşık 56 bin 700 dolar civarında olması, bu öngörüyü doğrular nitelikte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...