Honda Türkiye'de Üretime Başladı! Fiyatlar Düşer Mi?

Geçtiğimiz dönemlerde sizinle Honda'nın Türkiye'de motosiklet üretimine başlayacağını bildirmiştik. Bu kapsamda bugün itibariyle fabrika üretime başladı ve ilk motosikletler seri üretim bandından alındı. Peki bu üretim hamlesi sayesinde Türkiye'de motosiklet fiyatlarının düşmesi sağlanabilir mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Honda Türkiye'de Motosiklet Üretimine Başladı!

Honda Türkiye’de motosiklet üretimini resmi olarak yeniden başladı. İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan yeni tesisle birlikte Japon üretici artık Türkiye pazarına ithalat yerine yerli üretimle giriş yapacak. 100 bin metrekarelik alana kurulan yeni tesis bünyesinde farklı tipte ve farklı pazarlara özel motosiklet üretimi yapılacak. Bununla birlikte İzmir ve çevre sanayilerde yer alan farklı yan üreticiler için de yeni bir işlem hacmi ortaya çıkmış oldu.

İzmir Aliağa’daki tesiste ilk etapta Honda’nın yüksek talep gören naked ve commuter segment modellerinin üretileceği belirtiliyor. Özellikle Türkiye’de ciddi satış başarısı yakalayan CB serisi ve şehir içi kullanım odaklı modeller öncelikli üretim planında yer alıyor. Pazar liderliği hedefini sürdüren Honda’nın ilerleyen dönemde üretim gamını genişleterek farklı hacim segmentlerine de yönelmesi bekleniyor.

İlk aşamada yıllık 100 bin adet üretim kapasitesi bulunan fabrikanın ilerleyen süreçte 200 bin adedin üzerine çıkması planlanıyor. Yaklaşık 800 milyon TL yatırımla kurulan tesis doğrudan 300 kişiye istihdam sağladı. Ayrıca yan sanayi lojistik ve tedarik zinciri alanlarında da ciddi bir ekonomik hareketlilik bekleniyor.

Honda'nın Yerli Üretimi İle Türkiye'de Motosiklet Fiyatları Düşer Mi?

Üretimin Türkiye’ye alınmasıyla birlikte ithalat maliyetleri, gümrük vergileri ve lojistik giderleri azalabilir. Döviz bazlı maliyet baskısının bir kısmının ortadan kalkması özellikle orta segment modellerde fiyat avantajı yaratabilir. Ancak fiyat düşüşü tamamen üretim maliyetiyle sınırlı değil. Döviz kuru global parça tedarik zinciri, iç pazar talebi ve vergi politikaları da fiyatlandırma üzerinde belirleyici olacak. Yine de yerli üretim en azından fiyat artış hızını yavaşlatabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

