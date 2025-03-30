Honda, Araçlarının Dayanıklılığını Vince Asarak Test Etti! (Video)

Geçmişten günümüze kadar pek çok otomobil markası araçların sağlamlığını tüm dünyaya göstermek adına oldukça dikkat çekici testler gerçekleştirdi. Son olarak Japon otomobil üreticisi Honda da yeni Passport modellerinin ne kadar sağlam olduğunu kanıtlayan bir teste imza attı.

Şirket, gerçekleştirdiği dayanıklılık testinde, daha önce benzeri pek görülmemiş bir yönteme başvurdu. Yeni SUV modellerini birbirine bağlayarak bir vinç yardımıyla havada asılı tuttu ve böylece araçlarının ne kadar güçlü olduğunu etkileyici bir şekilde sergiledi.

Honda Araçları Vinç İle Havaya Kaldırıldı

Honda, ABD pazarında satışa sunduğu Passport TrailSport ve TrailSport Elite SUV modellerini, özellikle araçlarını daha sağlam şasi ve yüksek dayanıklılığa sahip ön-arka kurtarma noktalarına sahip olmasıyla pazarladı. Japon otomotiv devi, otomobili için ortaya attığı bu iddiları sözde bırakmamak için bu kurtarma noktalarının gücünü ve şasinin dayanıklılığını gözler önüne sermek amacıyla dikkat çekici bir test gerçekleştirdi.

Şirketin gerçekleştirdiği test kapsamında, bir vinç kullanılarak üç Passport modeli birbirine bağlandı ve havaya kaldırıldı. En üstteki araç doğrudan vincin kancasına bağlanırken, ikinci araç üstteki SUV’un arka kurtarma noktasına tutturuldu. Üçüncü araç ise ikinci aracın arkasına eklenerek zincirleme bir bağlantı oluşturuldu.

Honda’nın açıklamalarına göre, Passport modellerinde kullanılan her kurtarma noktası, aracın kendi ağırlığının iki katını taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Gerçekleştirilen testte en üstte bulunan Passport, toplamda 6.350 kg’lık bir yükü desteklemeyi başardı ve ayakta durması oldukça zor görünen sistem tamamen korundu.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre, test sırasında en üstteki SUV’un ön tamponu yerden yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaştı. Bu etkileyici test, Honda’nın Passport modellerine yönelik ortaya attığı sağlamlık konusundaki iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu.

İşte Honda'nın yeni dayanıklılık testi:

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