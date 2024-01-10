Honda Yeni Elektrikli Aracı ile Fark Yarattı: Karşınızda Honda Zero!

Honda, CES 2024'te "Honda 0" Serisi adlı elektrikli araç konsept modellerini tanıttı. Bu modeller, Saloon ve Space-Hub adlarını taşıyor ve markanın elektrifikasyon stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, özel bir ışıklı 'H' logosu da bu serinin simgesi olarak duyuruldu. Honda'nın "İnce, hafif ve akıllı" prensipleriyle geliştirilen Honda 0 Serisi, yeni nesil Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) sistemine sahiptir.

Bu sistem, insan merkezli güvenlik konseptine dayanarak gelişmiş yapay zeka ve sürücü izleme teknolojilerini içerir. 2026'da ABD'de piyasaya sürülecek olan Honda 0 Serisi sedan konsepti, daha sonra Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda satışa sunulacak.

Honda, elektrikli araç üretimine yönelik 40 milyar dolarlık bir yatırım yapacak ve 2030'a kadar 30 elektrikli araç modeli tanıtmayı hedefliyor. Ayrıca, 2040'a kadar benzinle çalışan araç üretiminden tamamen çıkarak sürdürülebilir bir geleceğe odaklanma kararı da aldı.