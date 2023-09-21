Beklenen Honda ZR-V e:HEV Sonunda Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Honda'nın kompact SUV modeli ZR-V, Japonya'da neredeyse bir yıldır satışta. Kompakt model daha sonra Avrupa'da satışa sunulmuştu.

Aslında HR-V ve CR-V modelleri arasındaki boşluğu doldurmak için üretilen kompakt crossover model şimdi de Türkiye'de satışa sunuldu. Araç Nissan Qashqai ve Toyota Corolla Cross gibi modellere karşı bir alternatif konumunda yer alıyor.

Şık Tasarım, Sportif Stil

Türkiye’de ilk aşamada sadece tek bir donanım seçeneğiyle satılacak araç, burada 2.0L e:HEV Hibrit Advance modeliyle tam 2 milyon 625 TL ödenerek (Lansma özel fiyat) elde edilebilecek.

2.0 litrelik benzinli motorun temelde olduğu hibrit altyapının elektrik tarafında ise iki adet motor konumlandırılıyor. 185 beygir güç (Elektrik motoru 135 kW) ve 315 Nm’lik tork değerlerini üreten bu kombinasyonda performansla birlikte yüksek verimlilik ön planda tutulmuş.

Şanzıman tarafında ise e-CVT tercih ediliyor. Şık bir tasarıma sahip ve özellikle kırmızı rengi dikkat çeken araç, ön panjurun da etkisiyle sportif bir yapı sunuyor. SUV olarak geniş yaşam alanı getiriyor. Firma yeni nesil kokpit tasarımını bu modelde de devam ettiriyor.

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