Honor'dan Batarya Canavarı Telefonlar Geliyor: Rekor Kıracak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, son dönemde özellikle batarya kapasitesi konusunda mobil pazarda adeta ezber bozuyor. Öyle ki marka geçtiğimiz aylarda 8000 mAh kapasiteli Honor Power modeliyle sektörde bir ilke imza atmıştı.

Gelen son bilgiler ise şirketin bununla yetinmeyeceğini gösteriyor. İddialara göre Honor, an itibariyle 10 bin mAh'lık bataryalara sahip olan iki farklı akıllı telefon üzerinde çalışıyor. İşte bu modellere dair bilinen en ilginç detaylar!

Yeni Honor Telefonları 10 Bin mAh Bataryaya Sahip Olacak

Bilmeyenler için geçtiğimiz günlerde şirketin Honor Power 2 isimli yeni bir cihazı piyasaya sürmek için hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Sızdırılan sertifika bilgileri ise bu modelin 10 bin mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceğini doğruluyordu.

Şimdi ise Honor'un bu model ile birlikte bir başka telefon daha da geliştirdiği ve bu telefonun da yaklaşık 10 bin mAh'lık bir pile sahip olduğu öne sürülüyor. Söz konusu modelin ismi veya teknik özellikleri ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmazken, Honor Power 2'nin kullanıcılara neler sunacağına dair bazı önemli detaylar şimdiden gün yüzüne çıktı.

Honor Power 2'nin Özellikleri

İddialara göre yeni telefon, MediaTek'in üst-orta segmentteki iddialı işlemcilerinden olan Dimensity 8500'den güç alacak. Bununla birlikte cihaz, 1.5K çözünürlük ve canlı renkler sunan 6.79 inçlik LTPS OLED bir ekrana sahip olacak.

Cihazın en dikkat çekici yönü, böylesine dev bir batarya kapasitesi sunmasına rağmen sahip olduğu ultra ince tasarımı. Söylentilere göre Honor Power 2 yalnızca 8 mm inceliğinde olacak. Ayrıca yeni modelin ekran altı optik parmak izi sensörü ve darbelere karşı dayanıklı gövde yapısı gibi yenilikçi özelliklerle de geleceğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.