16 GB RAM'li Honor 500 Pro Performans Testine Girdi

Honor'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon 500 Pro Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, Honor 500 Pro neler sunacak?

Honor 500 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

MEY-AN00 modeld numarasına sahip olan Honor 500 Pro, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 113 puan, çoklu puan testinde ise 6 bin 539 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Honor 400 Pro'da yalnızca 12 GB RAM seçeneği tercih edilmişti. 500 Pro'da da sadece bir adet RAM seçeneği görebiliriz.

Honor 500 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor 500 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip oaln Honor 400 Pro'da ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 400 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi mevcut.

Honor 500 Pro'nun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Honor 500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 500 Pro'nun Honor 500 ile birlikte kasım ayının sonunda Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni telefon serisinin tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Honor 400 serisi, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.