Bir Zamanlar Huawei'ye Aitti! Çinli Üretici Telefon Pazarını Salladı

Bir zamanlar Huawei çatısı altında faaliyet gösteren ancak 2020 yılında bağımsız bir üretici olarak yoluna devam eden Honor, bugün gelinen noktada dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri konumunda. Seneler içinde bazı ülkelerde daha önce bağlı olduğu şirketi dahi geride bırakmayı başaran marka, 2025 yılına ait performansını herkesle paylaştı. Böylelikle geçtiğimiz yıl kaç adet Honor akıllı telefon satıldığı netleşti.

Honor, 2025 Yılında 70 Milyondan Fazla Telefon Sattı

Honor'un basın bülteni aracılığıyla paylaştığı verilere baktığımızda şirketin 2025'te 71 milyon akıllı telefon sattığını görüyoruz. Bunların 10 milyonu ise amiral gemisi cihazlardan oluştu. Bu da firmanın daha çok giriş ve orta segment modelleriyle öne çıktığını gösteriyor. Tabii burada üst sınıf telefonların daha pahalı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu durum gayet normal.

2024'e kıyasla yüzde 50 büyüme kaydeden Çinli üretici, gücünü ana vatanı dışındaki ülkelerde de artırdı. Buna göre Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki ülkeler dahil olmak üzere pek çok pazarda payı yüzde 10'un üzerine çıktı. Malezya'da ise resmen zirveye adını yazdırdı. Öyle ki ülkedeki akıllı telefon ve tablet satışlarının sırasıyla yüzde 18 ve 30'unu oluşturdu.

Honor'un Gelecek Planları Neler?

Şirket, en büyük rakipleri gibi yapay zekâ alanına ciddi yatırımlar yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda önümüzdeki beş yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık bir yatırım planı bulunuyor. Bunun sonucunda Honor imzalı yapay zekâ destekli mobil cihazların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.