Küçük Telefon Sevenler Buraya: Honor Yeni Ultra İnce Telefonunu Duyurdu

Akıllı telefon pazarının dinamik oyuncularından Honor, yeni yıla oldukça hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere şirket, 8 Ocak tarihinde Dimensity 8500 Elite işlemcisine ve 10.080 mAh'lık devasa birt bataryaya sahip Honor Power 2 modelini resmen tanıtacak.

Ancak görünen o ki Honor'un heybesindeki sürprizler bununla sınırlı değil. Şirket, Power 2 lansmanına sayılı günler kala Honor Magic 8 serisine ait yepyeni bir modelin sinyallerini vermeye başladı. Honor Başkanı Fangfei’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar Honor Magic 8 Pro Air isimli yeni cihazın yolda olduğunu gösteriyor. İşte detaylar!

Honor Magic 8 Pro Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.31 inç

Boyutu: 6.31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K OLED

1.5K OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Şarj Hızı: 80W

80W Güvenlik: Ultrasonik parmak izi okuyucusu

İddialara göre yeni model özellikle kompakt tasarımlı telefon sevenlerin ilgisini bir hayli çekebilir. Öyle ki cihazın adındaki "Air" ifadesine yaraşır şekilde ultra ince bir tasarıma ve 6.31 inç gibi nispeten küçük bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca söz konusu ekranın OLED teknolojisi ile donatılması ve 1.5K çözünürlük sunması da bekleniyor.

Öte yandan "Air" veya "Mini" takısı alan modellerde teknik özelliklerin bir nebze de olsa kısıldığını görürüz. Ancak Honor yeni telefonu bu anlayışı bozacak gibi görünüyor. Aktarılanlara göre Magic 8 Pro Air MediaTek’in güncel amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500'den güç alacak.

İnce gövdesine rağmen pil ömrü konusunda da iddialı olan yeni cihaz 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yaparken, 80W hızlı şarj desteğini de bünyesinde barındıracak. Son olarak cihazın yazılım tarafında Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü ile kutudan çıkması bekleniyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Aktarılanlara göre yeni Honor Magic 8 Pro Air ocak önümüzdeki 10 gün içerisinde resmi olarak tanıtılacak. Bu da telefonun Honor Power 2 ile birlikte veya hemen sonrasında sergileneceği anlamına geliyor. Lansman günü geldiğinde cihazın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Magic 8 Pro Air'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.