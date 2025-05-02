One UI 8 ile Gelecek Samsung Galaxy S25 FE'nin İşlemcisi Sızdırıldı

Uzun bir süredir merakla beklenen Samsung Galaxy S25 FE modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Fiyat performans telefonu işlemcisiyle şaşırttı.

Samsung Galaxy S25 FE'nin İşlemcisi Ortaya Çıktı

Galaxy S25 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olacak Galaxy S25 FE modelinin Exynos 2400e işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci Galaxy S24 FE modelinde de tercih edilmişti. Bu, Exynos 2500e işlemcisinin henüz hazır olmadığını gösteriyor.

Telefonun Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte geleceği öne sürüldü. Galaxy S25 FE'nin önceki "FE" modeli gibi 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Bu ekranda muhtemelen Dynamic AMOLED 2X teknolojisi tercih edilecektir.

Samsung marka yeni akıllı telefonun 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği düşünülüyor. Galaxy S24 FE modelinde de 25W hızlı şarj teknolojisinin bulunduğunu belirtelim. Peki, Galaxy S25 FE ne zaman tanıtılacak?

Samsung Galaxy S25 FE Tanıtım Tarihi

Samsung Galaxy S25 FE modelinin temmuz ayında Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ile birlikte tanıtılacağı iddia edildi. Özelliklere ve çıkış tarihine dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.