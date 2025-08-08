6.500 mAh Bataryalı ve Uygun Fiyatlı Honor 400 Smart Tanıtıldı

Honor, uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Bu doğrultuda şirket geçtiğimiz haziran ayında tanıttığı Honor 400 Lite, Honor 400 ve Honor 400 Pro'ya Honor 400 Smart 5G modelini ekledi. 6.500 mAh’lik devasa bataryasıyla dikkat çeken telefon, uygun fiyatına rağmen Snapdragon 6s Gen 3 işlemci ve 120Hz ekran gibi iddialı teknik özelliklerle geliyor.

Honor 400 Smart 5G Özellikleri

Ekran: 6.77 inç LCD, HD+ (1610 x 720 piksel), 120Hz yenileme hızı

6.77 inç LCD, HD+ (1610 x 720 piksel), 120Hz yenileme hızı Parlaklık: 700 nit (maksimum parlaklık)

700 nit (maksimum parlaklık) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8 diyafram) + 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera (f/1.8 diyafram) + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Desteği: 35W hızlı şarj

35W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Magic UI 9.0

Android 15 tabanlı Magic UI 9.0 Kalınlık: 8.39 mm

8.39 mm Ağırlık: 189 gram

189 gram Bağlantı: 5G desteği

5G desteği Güncelleme Desteği: 5 yıl güvenlik güncellemesi sözü

Honor 400 Smart 5G, 6.77 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir LCD ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde kaydırmalarda akıcı bir deneyim sunarken, 700 nit maksimum parlaklığıyla açık havada da rahatça kullanılabiliyor.

Cihazın kalbinde Qualcomm’un giriş segmentine yönelik geliştirdiği Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci daha önce vivo Y28 5G ve Motorola G Stylus 5G (2024) gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı. Günlük kullanımda yeterli performans sunan bu işlemci oyun gibi daha yoğun görevlerde ise temel seviyede yeterli bir deneyim sağlıyor.

Honor 400 Smart 5G, 4 GB fiziksel RAM ile geliyor ancak 4 GB sanal RAM desteğiyle toplamda 8 GB RAM kapasitesine ulaşabiliyor. Depolama tarafında ise 128 GB dahili alan sunuluyor ve bu alan microSD kart desteğiyle genişletilebiliyor.

Kamera tarafında arkada 50 MP ana kamera yer alırken, ona 2 MP’lik bir derinlik sensörü eşlik ediyor. Portre çekimlerinde arka planı ayırmak için kullanılan bu yardımcı sensör, düşük ışıkta çok başarılı değil. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip ve temel seviyede fotoğraflar için yeterli.

Honor 400 Smart’ın en güçlü yönlerinden biri 6.500 mAh kapasitesindeki dev bataryası. Bu batarya, düşük güç tüketimine sahip bir işlemci ile birleşince ortalama bir kullanımda iki güne yakın pil ömrü sunuyor. Ayrıca 35W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz kısa sürede tekrar kullanıma hazır hale geliyor.

Yazılım tarafında cihaz, Android 15 tabanlı Magic UI 9.0 arayüzüyle kutudan çıkıyor. Honor, bu model için beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Bu da uzun vadeli kullanım için önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak kaç büyük Android güncellemesi alacağı belirsizliğini koruyor.

Honor 400 Smart 5G Fiyatı

Honor 400 Smart 5G'nin fiyatı henüz tam olarak açıklanmadı. İlk olarak İspanya'da kullanıcıların beğenisine sunulan telefon, Orange isimli bir operatörün sitesinde kampanya ile satılıyor. Burada da nakit olarak değil, faturaya ek 48 ay taksitle satılıyor. İşin ilginç yanı ise taksitlerin sadece 50 cent olması. Yani faturanıze ek telefona sahip olmak için dört yılda yapacağınız toplam ödeme 24 dolar. Tam fiyat ise muhtemelen önümüdeki günlerde açıklanacak.

Honor 400 Smart 5G, Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Honor 400 Smart 5G şu an için sadece Avrupa’da satışta. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 400 serisinin diğer üyeleri Türkiye'de satılıyor. Bunun için Honor 400 serisi Türkiye fiyatı içeriğimize göz atabilirsiniz. Yani Honor 400 Smart 5G'nin de ülkemizde satılması muhtemel. Yine de henüz kesin bir tarih yok.

Honor 400 Smart 5G'nin Oyun Performansı Nasıl?

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6s Gen 3, temel düzeyde oyunları kaldırabilecek kapasitede. PUBG Mobile ve Call of Duty gibi oyunlar düşük ayarlarda oynanabilir. Ancak daha yüksek performans bekleyen kullanıcılar için uygun bir model değil.

Honor 400 Smart 5G'de Google Servisleri Var mı?

Evet, Honor artık Google servislerini destekliyor. Honor 400 Smart modelinde de Google Play Store, YouTube ve diğer Google uygulamaları sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.