144Hz Ekranlı Ucuz Oyun Telefonu Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyata güçlü donanım sunan GT 30 Pro'yu duyuran Infinix, yeni bir telefon tanıttı. GT 30 5G+, yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Oyun telefonu için 19.499 Hindistan rupisi (9.048 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Infinix GT 30 5G+ Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix GT 30 5G+, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan cihaz, Corning Gorilla Glass 7i ekran krouma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram değerine sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Infinix'in bütçe dostu telefonunda IP64 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 187 gram ağırlığındaki telefon 163,7 x 75,8 x 7,99 mm boyutlarında.

Yüzde 93,7 ekran gövde oranına sahip telefonda çift SIM desteği ve ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Telefonun üç yıl boyunca güvenlik güncellemesi ve iki büyük işletim sistemi güncellemesi alacağı belirtiliyor.

Infinix GT 30 5G+ Fiyatı