Honor'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Görüntüsü Ortaya Çıktı

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Honor 500'ün görüntüsü ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Android telefon şık tasarımın yanı sıra yüksek çözünürlüklü kamera sistemiyle de öne çıkacak.

Honor 500'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Çin'deki 15. Ulusal Oyunları'nda Honor 500 kullanılarak selfie çekildi. Bununla beraber telefonun tasarımı belli oldu. Honor 500'ün arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Honor 400'de kameralar dikey olarak konumlanmıştı. Görselde telefonun mavi renk seçeneğine sahip sürümü yer alıyor ancak muhtemelen birden fazla renk seçeneğiyle gelecektir.

Honor 500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh civarı

8.000 mAh civarı Hızlı Şarj: 100W şarj desteği

100W şarj desteği Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 200 MP ana kamera + ultra geniş kamera

Honor 500 gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 400'de ise Snapdragon 7 Gen 3 mevcut.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Honor 400'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor 500, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor 400'de 6,55 inç ekran büyüklüğü, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı yeni Android telefonda 8.000 mAh civarı batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Honor 500'de IP68/69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Honor 500 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Honor 500'ün Honor 500 Pro ile beraber kasım ayının sonunda Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni telefon serisinin tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Honor 400 serisi, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.