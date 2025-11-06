Honor'dan 8.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Merakla beklenen Honor 500'ün özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz şekilde oynatabilecek. Telefon ayrıca dev bataryaya sahip olacak. Bu, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak.

Honor 500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh civarı

8.000 mAh civarı Hızlı Şarj: 100W şarj desteği

100W şarj desteği Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 200 MP ana kamera + ultra geniş kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor 500, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor 400'de 6,55 inç ekran büyüklüğü, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Honor 500 gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 400'de ise Snapdragon 7 Gen 3 mevcut.

Yeni telefonda 8.000 mAh civarı batarya kapasitesi bulunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Kablosuz şarj desteğine sahip telefon, IP68/69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Honor 400'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Honor 500 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Honor 500'ün Honor 500 Pro ile beraber kasım ayının sonunda Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni telefon serisinin tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Honor 400 serisi, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.