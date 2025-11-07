Honor'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı yeni Android telefon 500 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Honor 500 Pro'nun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, dev bataryası sayesinde tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilecek.

Honor 500 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor 500 Pro'da 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor 400 Pro'da 5.300 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği tercih edilmişti. Yeni telefonun şarj hızına dair bir bir bilgi mevcut değil ancak 100W civarı şarj hızıyla gelebilir.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 400 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alıyor.

Honor 500 Pro'nun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Telefon ayrıca 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.

Telefonda ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu sensör, hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Meta orta çerçeveye sahip telefonda IP68 ve IP69 sertifikalarının yer alması bekleniyor. Bu sertifikalar, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor.

Honor 500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 500 Pro'nun Honor 500 ile birlikte kasım ayının sonunda Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni telefon serisinin tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Honor 400 serisi, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.