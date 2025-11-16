200 MP Kameralı Telefon Performans Testine Girdi!

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, bir süredir merakla beklenen Honor 500 serisiyle gündemde. Şirketin ana vatanı Çin’de tanıtılması beklenen seri hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Ailenin en güçlü modeli Honor 500 Pro, Geekbench performans testinde ortaya çıktı. İşte detaylar…

Honor 500 Pro Performans Testinde

Geekbench verilerine göre cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemciden güç aldığı görülüyor. MEP-AN00 model numarasını taşıyan telefonun 16 GB RAM ile geleceği ve Android 16 işletim sistemiyle çalışacağı da listede yer alan bilgiler arasında. Performans sonuçlarına bakıldığında model, tek çekirdek testinde 3100, çoklu çekirdek testinde ise 9463 puan elde etti.

Beklenen Honor 500 Pro Özellikleri

Önceki sızıntılara göre Honor 500 Pro’nun 6,55 inç boyutunda, 1,5K çözünürlük sunan ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Cihazın ön tarafında 50 MP’lik bir özçekim kamerası bulunurken, arka tarafta ise 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop lens üçlüsünün yer alacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra telefonun 8.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryadan güç alacağı ve 100W kablolu ile 50W kablosuz şarj desteği sunacağı da bilinen Honor 500 Pro özellikleri arasında arasında.

Honor 500 Pro Tanıtım Tarihi

Honor 500 serisi, 24 Kasım'da Çin'de tanıtılacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor 500 Pro özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayı.