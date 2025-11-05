Uygun Fiyata 120Hz Ekranlı Telefon! Moto G57 Tanıtıldı

Motorola, yeni akıllı telefonu Moto G57'yi tanıttı. Bu tanıtımla beraber yeni Android telefonun bütün teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu cihaz, son derece zarif bir tasarımın yanı sıra etkileyici özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Motorola Moto G57 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Maksimum Parlaklık: 1050 nit

1050 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm)

Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) RAM: 8 GB LPDDR4x

8 GB LPDDR4x Depolama: 256 GB UFS 2.2

256 GB UFS 2.2 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 SIM Desteği: Çift SIM (nano SIM, eSIM)

Çift SIM (nano SIM, eSIM) Su ve Toz Dayanıklılığı: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Batarya Kapasitesi: 5200 mAh

5200 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Boyutlar: 166,23 x 76,50 x 8,60 mm

166,23 x 76,50 x 8,60 mm Ağırlık: 210 gram

210 gram Bağlantı ve Sensörler: NFC, USB Type-C, Yan Parmak İzi Tarayıcısı

NFC, USB Type-C, Yan Parmak İzi Tarayıcısı Arka Kamera Özellikleri: 50 MP Ana Kamera (f/1,8), 8 MP Ultra Geniş Kamera (f/2,2)

50 MP Ana Kamera (f/1,8), 8 MP Ultra Geniş Kamera (f/2,2) Ön Kamera: 8 MP (f/2.2)

Motorola'nın Moto G57 olarak adlandırdığı yeni telefon, 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip. LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1050 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon, 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemci, 2,4 GHz'e kadar dört adet yüksek performans ve 1,8 GHz'e kadar dört adet verimlilik çekirdeği içeriyor. Kısa bir süre önce tanıtılan Moto G67 Power 5G'de Snapdragon 7s Gen 2 tercih edildiğini belirtelim.

Moto G57, 8 GB LPDDR4x RAM ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB UFS 2.2 seçeneği bulunuyor. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen cihaz, nano SIM ve eSIM olmak üzere çift SIM desteği sunuyor. IP64 sertifikasına da sahip olan Moto G57, belirli bir seviyeye kadar toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Cihaz, 5200 mAh batarya kapasitesi ile beraber geliyor ve 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 166,23 x 76,50 x 8,60 mm boyutlarına sahip olan telefon, 210 gram ağırlığında. Telefon, NFC ve USB Type-C desteği sunuyor. Ayrıca yan tarafta bir parmak izi tarayıcısı mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1,8 diyafram açıklığına sahip ana kamera (Sony LYT-600), 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2,2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

Motorola Moto G57 Fiyatı

Motorola Moto G57 için 249 euro (12 bin 46 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon, koyu mavi, pembe ve su mavisi olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Moto G56 ise 250 euro (12 bin 98 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.