Honor'dan 200 MP Kameralı Telefonlar Geliyor! Tarih Belli Oldu

Honor'un yeni akıllı telefonları 500 ve 500 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı. Duyuruya göre 500 serisi önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak. Yeni akıllı telefonlar güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor 500 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 500 serisi 24 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte 500 ve 500 Pro'nun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan Honor 400 Pro ve Honor 400, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

Honor 500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 400'de ise Snapdragon 7 Gen 3 tercih edilmişti.

Honor 500 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor 500 Pro'da 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Akıllı telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 500 Pro ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.