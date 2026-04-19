Çinli Üretici Kaş Yapayım Derken Göz Çıkardı: Apple’ı Taklit Etti, Tepki Gördü

Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışırken markalar dikkat çekmek için sınırları zorlayan hamlelere imza atmaya devam ediyor. Son olarak Honor, Apple mağazasının hemen önünde gerçekleştirdiği reklam çalışmasıyla teknoloji dünyasında gündem oldu. Yeni Honor 600 serisini tanıtmak isteyen şirketin bu hamlesi ise sosyal medyada tartışma yarattı. İşte detaylar...

Honor, Apple Mağazası Önünde Honor 600 Serisi Reklamı Yaptı!

Honor’un 23 Nisan’da tanıtacağı Honor 600 ve Honor 600 Pro, teknik özelliklerinden ziyade tasarımlarıyla uzun süredir gündemde. Zira cihazların Apple’ın iPhone 17 Pro modellerine oldukça benzediği görülüyor. Hatta ilk bakışta aradaki farkı ayırt etmek bile oldukça zor. Görünüşe göre Honor da iPhone tasarımından ilham alarak dikkat çekmeyi hedefliyor.

Honor, Apple’ın Hong Kong’daki mağazasının önüne bir reklam kamyonu yerleştirerek Honor 600 serisinin tanıtımına başladı. Kamyonun üzerindeki ekranda "orange to orange" ve "It’s HONOR" ifadeleri yer alırken, hemen altında ise Honor 600 tasarımına yer veriliyor.

Bu reklam çalışmasının bu kadar gündem olmasının ise iki temel nedeni bulunuyor. İlki, markanın gidip doğrudan Apple mağazasının önünde reklam yapması. İkincisi ise Honor 600 modelinin iPhone 17 Pro ile neredeyse birebir benzerlik göstermesi.

İlk durum, birçok kişi tarafından yaratıcı bir pazarlama stratejisinden çok ucuz bir dikkat çekme çabası olarak değerlendiriliyor. Yani marka Apple üzerinden prim yapmaya çalışıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. İkinci durumda ise Honor’un özgünlüğünü kaybettiği düşünülüyor.

"Orange to Orange" Ne Anlama Geliyor?

"Orange to Orange" ifadesi, İngilizcedeki “apples to apples” deyimine yapılan bir kelime oyunu. "Apples to apples" ifadesi, iki şeyi doğrudan karşılaştırmak anlamına gelir. Yani aynı seviyedeki iki ürünü kıyaslamak demektir. Honor burada “apple” (elma) yerine “orange” (turuncu) kelimesini kullanıyor. Böylelikle aslında "bizim telefonla iPhone’u birebir karşılaştırabilirsiniz." demeye çalışıyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Honor’un böyle bir reklam yöntemiyle kendine zarar verip rakibini güçlendirdiğini düşünüyorum. Kendi pazar payından daha büyük bir markanın telefonuyla neredeyse aynı tasarıma sahip bir model çıkarmak yerine daha yenilikçi bir cihaz geliştirmeye odaklanmak çok daha doğru olurdu. Bu sayede hem tüketicilerde "taklit ediyor" algısının önüne geçebilir hem de özgünlüğüyle dikkat çekebilirdi.

Örneğin Nothing markasını mutlaka duymuşsunuzdur. İngiltere merkezli bu akıllı telefon üreticisi, şeffaf arka kapak tasarımıyla kısa sürede kendine özgü bir kimlik oluşturdu. Honor da benzer şekilde farklı ve yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek öne çıkmayı tercih edebilirdi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.